Maden ilçesi için kira müracaatları Pazartesi başlıyor

Elazığ Valiliği, Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki riskli alan içerisinde kalan konut ve işyerleri için kira yardımı müracaatlarının Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

Valilik açıklamasında:"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27.12.2019 tarih ve 309118 Sayılı yazıları ile ilimiz Maden İlçesi Camiikebir Mahallesindeki riskli alanda yer alan yapıların tahliyesi ile yapısını tahliye eden vatandaşların kira yardımından yararlanabilmeleri için müracaatlarının alınmasına 30.12.2019 Pazartesi günü itibariyle başlanılacaktır.İlimiz Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde kalan 24,95 hektar büyüklüğündeki alan, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun, 2'nci Maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 18.06.2019 tarihli ve 1150 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile " Riskli Alan" olarak ilan edilmişti.

Hak sahibi vatandaşlarımız, riskli alanda bulunan konut ve işyerleri için kira yardım taleplerini Maden Kaymakamlığında oluşturulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü birimine veya Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapabileceklerdir. Kira yardımları başvuru yapılan ayı müteakip bir sonraki ay içerisinde ödenecektir. Hak sahibi vatandaşlarımıza konut ve işyerleri için aylık 905 TL kira bedeli ödenecektir"denildi.

Kaynak: İHA