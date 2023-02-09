Maden işçileri deprem bölgesinde hayat kurtarıyor! " Onlarla ne kadar guru duysak azdır!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası birçok şehir yerle bir oldu ve enkazda kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları başladı. Yardıma koşan birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra maden işçileri de deprem bölgesinde hayat kurtarmaya devam ediyor.

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Maden işçileri deprem bölgesinde hayat kurtarıyor! " Onlarla ne kadar guru duysak azdır!"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ekipleri bölgeye giderken maden işçileri de yardıma koştu. Genel Maden İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu, deprem bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları için 3 bin 550 maden işçisi göndermişti. Maden işçileri, kurtardıkları canlarla Türkiye gündeminde yer aldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, işçilerine destek vermek için Hatay’a gitti.

Maden işçileri deprem bölgesinde hayat kurtarıyor! " Onlarla ne kadar guru duysak azdır!"

3 BİN 500 MADENCİ GEREKLİ İHTİYAÇLARI ULAŞTIRIYOR

Arama ve kurtarma çalışmalarını sürdüren 3 bin 500 maden işçisini ziyaret eden Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sendika yöneticileri çalışmaları Hatay’dan takip ederek madencilerin çalışmalar sırasında lazım olabilecek talep ve isteklerini gerekli mercilere ulaştırarak koordinasyonu sağlamaya çalışıyor.

Maden işçileri deprem bölgesinde hayat kurtarıyor! " Onlarla ne kadar guru duysak azdır!"

"ONLARLA NE KADAR GURU DUYSAK AZDIR"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, depremin olduğu ilk andan itibaren müesseselerde gerekli çalışmaları yaparak maden işçilerinin bölgeye destek olduklarını söyledi. Ardından deprem bölgesindeki madencilere destek olmak için bölgeye geldiklerini ifade eden Yeşil, “Maden işçilerimiz yeraltında edindikleri tecrübelerle deprem bölgesinde birçok canı kurtardı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Ne kadar önemli bir meslek icra ettiklerini bir kez daha göstermiş oldular. Allah güç kuvvet versin. Aralıksız, durmadan çalışıyorlar. Tecrübeleri nedeniyle birçok enkazda tahkimat kurarak ilerliyorlar ve canları kurtarıyorlar. Çok büyük bir alanda, çok büyük bir depremle karşı karşıyayız. Biz de yönetim olarak Zonguldak’taki gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra Hatay’a geldik. Burada arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Eksikliklerini taleplerini tamamlamak için gerekli mercilerle görüşüyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Maden işçileri deprem bölgesinde hayat kurtarıyor! " Onlarla ne kadar guru duysak azdır!"

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