UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!İSKİ su kesintisi 24 Kasım 2021! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!Trendyol Alışveriş Karnavalı mesajı gerçek mi, virüs mü? Trendyol 10.000 cep telefonu hediye ediyor mu?Çok fazla kadınla seks yaptığını söyleyen Will Smith cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak! "Kusmama neden oluyordu"Atilla Szalai'nin neden oynamadığı belli oldu! Chelsea ile anlaşma tamam!Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zülfü Demirbağ evli mi?Yeni dönem başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: BAE Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye gelecekDöviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları"Damdan düşer gibi" deyimi gerçek oldu! Adana'da bir adam, eşine kızıp damdan atlayarak iki vatandaşın üzerine düştü!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!

Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!

Muğla’da bulunan bir madende, dinamit patlama çalışmaları sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!

 Yürek yakan iş kazası, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan Gürleyik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde, madencilerin dinamit patlatma işlemleri faciayla sonuçlandı. Ateşleme yapıldığı esnada bir işçi hayatını kaybetti. 

screenshot-16.jpg

Dinamit patlatıldığı esnada ateşlemede görevli olan, Denizli'li Recep Uysal, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen maden işçisi Uysal’ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT