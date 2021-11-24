Maden kazası can aldı! Dinamit patlatma esnasında ateşlemede görevli olan bir işçi hayatını kaybetti!

Yürek yakan iş kazası, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan Gürleyik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde, madencilerin dinamit patlatma işlemleri faciayla sonuçlandı. Ateşleme yapıldığı esnada bir işçi hayatını kaybetti.

Dinamit patlatıldığı esnada ateşlemede görevli olan, Denizli'li Recep Uysal, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen maden işçisi Uysal’ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.