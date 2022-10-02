Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı ne iş yapar, Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

__

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.43

Meslek Adı :

Maden Makineleri Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?