Maden Mühendisliği Bölümü, Maden Türkiye 2018 Fuarına katıldı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri, Maden Türkiye 2018 Fuarı'na katılarak stant açtı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sis, standın katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda ziyaretçilere bilgi verildiğini ifade eden Sis, bölge madencilerinin taleplerinin dinlendiğini, işbirliğinin geliştirilmesi için yeni tekliflerin değerlendirildiğini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Erdemoğlu ise TÜYAP tarafından İnönü Üniversitesine ücretsiz stant açma imkanı sağlandığını belirterek Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yeşim Erbil ve Muhammet Kabakçı'yı stant için görevlendirdikleri bilgisini verdi. Erdemoğlu, Maden 2018 Fuarı'nın üniversite ve sanayiyi bir araya getiren yoğun katılımlı ve önemli bir fuar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA