Maden Seçme Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Seçme Ayırma İşçisi görev tanımı nedir, Maden Seçme Ayırma İşçisi ne iş yapar, Maden Seçme Ayırma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Seçme Ayırma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Seçme Ayırma İşçisi Tanımı;

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Maden Seçme Ayırma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Seçme Ayırma İşçisi Maaşları

Maden Seçme Ayırma İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Maden Seçme Ayırma İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Seçme Ayırma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.33

Meslek Adı :

Maden Seçme Ayırma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Triyaj bandına giren tüvenan cevheri, rengine, ağırlığına, göre pasadan ayıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Seçme Ayırma İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Triyaj bandından gelen cevheri gözlemlemek,

b) Tüvenan cevheri renk, ağırlık vb gibi özeliklerine göre seçmek,

c) Tüvenan cevheri rengine ve ağırlığına göre pasadan, elleriyle ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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