Maden Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Teknisyeni görev tanımı nedir, Maden Teknisyeni ne iş yapar, Maden Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Teknisyeni Tanımı;

__

Maden Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Teknisyeni Maaşları

Maden Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maden Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.08

Meslek Adı :

Maden Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Maden araştırma çalışmalarına katılarak madenlerin yeryüzüne çıkarılması ile ilgili teknik işleri yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Teknisyeni (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maden bulunabilecek sahaya giderek yapılan topoğrafik ve jeolojik çalışmalara katılmak,

b) Alınan numune sonuçlarının milletlerarası özelliklere uygun olup olmadığını incelemek,

c) Madenin işletilmesinde ocaklara inecek işçi gruplarını tespit ederek çalışmalar hakkında bilgi vermek,

d) İşçileri ocağa sevk ederek yapılan çalışmaları kontrol etmek,

e) Ocakta alınacak emniyet tedbirlerini tespit etmek,

f) İşletme kurma çalışmalarının ve maden çıkarma çalışmalarının projeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını gözlemek,

g) Ocak ağızlarının ve hava tahliye bacalarının delinmesi işlerini izlemek,

h) Sistemlerin ve makinelerin çalışmasını kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?