Maden Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Maden Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Maden Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

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Maden Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Maden Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Maden Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.16

Meslek Adı :

Maden Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yer kabuğundaki maden filizlerinin ya da cevher yataklarının bulunması, çıkarılması ve arıtılması konularında, maden mühendisine yardımcı olarak görev yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Maden filizlerinin ve cevherlerinin bulunması için maden mühendisi tarafından hazırlanan sondaj planını uygulamak,

b) Bulunan madenlerin işletilmesi için kuyu ve galerilerin açılması, buralarda iş güvenliğinin sağlanması için planlanan çalışmaları yürütmek,

c) Cevherin parçalanarak alınması, yeryüzüne çıkarılması için gereken işlemleri yürütmek,

d) Cevherin yıkanması, yararsız maddelerden arındırılması, zenginleştirilmesi işlerini yürütmek,

e) Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına çalışmak,

f) Teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetlemek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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