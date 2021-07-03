Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı atama kararları ile bazı bakanlık ve kurumlarda yaşanan görev değişiklikleri, köklü revizyona gidildiğinin işareti oldu. Bu kurumlar bir tanesi de Maden Tetkik ve Arama olurken göreve yeni atanan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Yasin Erdoğan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak ediliyor. İşte detaylar...

MADEN TETKİK VE ARAMA (MTA) GENEL MÜDÜRÜ YASİN ERDOĞAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1976 yılında Artvin, Borçka’da doğan 45 yaşındaki Yasin Erdoğan, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Ecole des Mines de Paris’te, doktora eğitimini 2007 yılında Çukurova Üniversitesi’nde tamamlamış ve 2017 yılında doçent unvanını kazanmıştır.

Erdoğan’ın 1997 yılında başlayan kariyer hayatı sırasıyla Çukurova Üniversitesi’nde araştırma görevlisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA’da mühendis, Mustafa Kemal Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı, İskenderun Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, basın ve halkla ilişkiler danışmanı, yabancı diller yüksekokul müdürü, mühendislik ve fen bilimleri enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, enerji enstitüsü yönetim kurulu üyeliği, senatör ve genel sekreter olarak görev yürütmüştür.

30 Eylül 2019 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MTA Madencilik AŞ’ye (MTAIC) Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Erdoğan; Fransızca, İngilizce ve Gürcüce bilmektedir.

3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne atandı.