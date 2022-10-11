Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı görev tanımı nedir, Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı ne iş yapar, Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı Tanımı;

__

Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı Maaşları

Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8312.05

Meslek Adı :

Maden Ve Taş Ocağı Makasçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Lokomotif veya kaldırma kablosu yahut zinciri ile çekilen vagon dizilerinin tertibine ve bunların maden ve taş ocağındaki taşıma hatları üzerinden ulaştırılmalarına yardım eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maden ve Taş Ocağı Makasçısı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vagonları birbirine veya kabloya bağlamak veya birbirinden yahut kablodan ayırmak,

b) Demiryolu makaslarını işletmek,

c) Lokomotif Makinisti ( Maden ve Taş Ocağı) (8311.05)?da harekete geçmesi ve durması için işaretler vererek trenin hareketini temin etmek,

d) Havalandırma kapılarını trenin geçebilmesi için açıp kapamak,

e) Vagon yüklerini boşaltabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?