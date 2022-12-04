4 Aralık Dünya Madenciler Günü, 42 maden işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle buruk geçiyor. Günün anlam ve önemi için paylaşım yapmak isteyenler Madenciler gününe özel sözler | Madenciler Günü sözleri 2022 başlıklarına göz atıyor. İşte detaylar…
MADENCİLER GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER | MADENCİLER GÜNÜ SÖZLERİ 2022
Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun…
Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.
Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…
Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun…
Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun!
Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!
Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz.
Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.
Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.
“Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası”
Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun..
O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.
Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun
Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.
Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun..
Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…
Bindikleri toplu taşıma aracında koltuklar kirlenmesin diye oturmayan madenciler.4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nüz kutlu olsun güzel insanlar.
Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan
Aşağıda ölüm var, yukarıda açlık. Aşağıdaki ölüm olasılık, yukarıdaki açlık kesin.
Ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.
Söz bulunmaz bu elemi yazmaya hepsi muhtaç kara kömür kazmaya. (Ekrem Kaftan)
Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.
MADENCİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
Sen aziz şehrim
Uykusuz yaşadığımı bilmelisin
Bütün işçilerin
Saçak altında uyuduğu bir saatte
Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan
Sen aziz şehrim
Ellerim gözlerim kadar benimsin.
Rüştü Onur
Kara Mezar
Ellerin karıştı kara kara.
Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.
Gün görmedin hiç.
Güneşi sevmedin!
Bu yokluğundan numara.
Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.
Ellerinin akı kara.
Alnının teri kara.
Talihin adı kara.
Aldı seni kömür denen mücevher.
Aldı hayattan.
Koydu kara mezara.
Ümit Alphan
Madenciler
Kutsal bildik madeni, emek verdik okuduk.
Hep dik durur başımız, madenci derler bize.
Öyle gururlu meslek, korku nedir bilmeyiz.
Helâl yenir aşımız, madenci derler bize
Manyezit, bor, kalsedon, mermer, agat, hematit.
Kömür, kuvars, turmalin, gümüş, kalker, apatit.
Altın, opal, diaspor, perlit, pomza, pegmatit.
Değerlidir taşımız, madenci derler bize.
Baretler başımızda, karotları sayarız.
Botumuzu giyince, her ortama uyarız.
Ocaklarda çalışır, biz madenden doyarız.
Asırlıktır yaşımız, madenci derler bize.
Serdar Atabay
Kömür
Yine bir kömür
kütürdedi sobada
kayıp bir madencinin
kalbi rast geldi
atıverdi sıcak odada
Sunay Akın