Madencilerin beyanları 30 Eylül'e uzatıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında madencilerin nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanların ertelenerek 30 Eylül'e uzatıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, madenciliğin, sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle üreten ve üreterek büyüyen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olduğu bildirildi. Koronavirüs salgını süresince de yerli üretimin desteklenmesi ve istihdamın korunması amacıyla madencilik sektörüne yönelik özel tedbirler alındığı belirtilerek, "Madencilik; enerji, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere pek çok sektöre ham madde tedarik eden stratejik bir sektör. Kovid-19 salgını süresince madencilik sektörünün korunması ve desteklenmesi diğer sektörlerdeki üretimin devamı adına da önemli bir rol üstleniyor" denildi.

'RUHSAT BEDELİ ÖDEMELERİ DE UZATILDI'

Açıklamada, madencilik sektörüne yönelik alınan tedbirlere ilişkin, "Madencilerin Nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemeleri de 28 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA