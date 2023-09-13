Madende kurtarma çalışmaları tamamlandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinin Kandilli mevkisindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili hem kurum içerisinde hem de savcılığın soruşturma başlatacağını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Madende kurtarma çalışmaları tamamlandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinin Kandilli mevkisindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili hem kurum içerisinde hem de savcılığın soruşturma başlatacağını açıkladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Ereğli Devlet Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumları hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden maden işçisinin yakınlarına da başsağlığı diledi. Gazetecilere açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, madende çalışmaların tamamlandığını, tüm işçilerin tahliye edildiğini belirtti. Vali Hacıbektaşoğlu, "4 işçi göçük altında kaldı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Hepsi hastanelerimize ulaştı, tıbbi müdahaleleri yapıldı. Az önce ikisiyle görüştük. Diğer kardeşimizin de şuuru açık hayati tehlikesi yok. Bir yaralı Zonguldak'ta onun da çok şükür hayati tehlikesi yok. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 kardeşimiz var, onlar kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var, kaşında yarık olan var. Onlar hastanede ayakta tedavisi yapıldı ayrıldılar. Toplam göçük altında 4 kişi kaldı, diğer 3 yaralı göçük bölgesine yakın o panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, diğer vardiyada çalışanlar, tüm işçilerimiz tahliye edildi. Olayın neden olduğu, herhangi bir ihmal olup olmadığı, bunu hem kurum içerisinde hem de savcılık soruşturmasını yapacak, tamamlayacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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