Madi Queta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madi Queta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madi Queta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madi Queta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madi Queta 21 Ekim 1998 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madi Queta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serial Sport yapmaktadır. Madi Queta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Vilafranquense futbol takımında oynamaktadır. UD Vilafranquense takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Madi Queta'nin UD Vilafranquense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Madi Queta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madi Queta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madi Queta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madi Queta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U17

1 Ağu 2013 yılında Padroense A17

30 Haziran 2014 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Porto B

4 Eylül 2020 yılında Farense

1 Temmuz 2022 yılında Cherno More

20 Ocak 2023 yılında Vilafranquense

Madi Queta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madi Queta şuan UD Vilafranquense takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Madi Queta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gine-Bissau takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 21 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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