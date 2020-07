Madımak Katliamı ile İlgili Sözler | 2 Temmuz Madımak Katliamı ne oldu?

Madımak Katliamı ile ilgili sözler, katliamın 27. yıldönümü'nde aranılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin bir çok yerinden binlerce insanın Pir Sultan Abdal Şenlikleri için Sivas’a gittiği 1993 yılında 37 kişi Madımak Oteli'nde diri diri yakılarak öldürüldü. Peki 2 Temmuz'da ne oldu? Madımak Katliamı nedir? Binlerce insanın merak ettiği tarihte kara bir leke olarak kalan Madımak Katliamı ile ilgili sözler'e haberimizden ulaşabilirsiniz...

2 Temmuz 1993'te Sivas'a giden aydın ve sanatçıların konakladığı Madımak Oteli, kalabalık bir grup saldırgan tarafından ateşe verildi. 35 kişi herkesin gözleri önünde diri diri yakıldı. Katliamla ilgili dava ise 13 Mart 2012 tarihinde zaman aşımından düşürüldü.

MADIMAK OLAYI NEDİR?

Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. Kültür Merkezi içindeki karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma, polis tarafından fazla büyümeden, zor kullanılarak önlendi.

Binlerce kişiden oluşan karşıt grup, Kültür Merkezi’nden yeniden Hükümet Meydanı’na geldi. Hükümet Konağı’nı taşlamaya ve slogan atmaya başlayan grup ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak, slogan atmaya devam etti.

MADIMAK OTELİ YAKILMASI GÖRÜNTÜLER

Madımak Olayı ‘nda grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı. Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Asım Bezirci , Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Aziz Nesin, merdivendeki görevli tarafından darp edilip, merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan karşıt görüşlü kalabalığa doğru itildi. Başından yaralanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar, polis arabalarıyla Tıp Fakültesi Hastanesi`ne götürüldü.Madımak Olayı sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 gösterici yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen ”2 günlük sokağa çıkma yasağı” ile birlikte, güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi.

MADIMAK KATLİAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

Birdenbire

Ateş ve duman

Feryad-ı figan

Sanki elele

Geliyor habire

Üstümüze, üstümüze



Canlar, sazlar

Kan oldular

Kesildi teller

Durdu nefesler

Ama hala

Dimdik ayakta

Ayaktalar



Çığlık kalleş

Sessizlik mi dost

Ateş ve duman

Hain düşman

Issızlığın ortasında

Issızlığın ortasında





Moğollar



Hasretime hasret kattın, hasrete

incinsek de incitmeyiz, zulm ile

geldik size, dikensiz bir gül ile

can veririz, can almayız, biz canız



Akarsular ile coştum, çağladım

hasret ile yandım, ağladım

nice canlar ile kül oldum, öldüm

can veririz, can almayız, biz canız



Pirimi asanlar, doymadı kana

canımı yakanlar, baktı dumana

zulüm yapmaz, insan insana

can veririz, can almayız, biz canız



Nesimiler ölmez gafil, aldandın

mazlumlar ardından gelmez mi sandın

akarsu'lar coştu, birden bulandın

can veririz, can almayız, biz canız



Canımı yaktınız, kanlı sivasta

gülemem, ağlarım, şu gönlüm yasta

canım feda olsun, pir sultan dosta

can veririz, can almayız, biz canız



Bizi yakıp, duman duman, baktınız

yetmedi mi, bir de alkış tuttunuz

sonra birer masum olup çıktınız

can veririz, can almayız, biz canız





Selda Bağcan





Güneşin ak yüzüne, bir duman çöktü.

Bir türkü çığlıkla ateşe düştü.

Kuytu bir köşede bir çiçek küstü.

Döktü yaprağını, boynunu büktü.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz.

Bilmez misin ki türküler yanmaz.

Günü gelir sanma hesap sorulmaz.

Dayanır kapına ''Pir Sultan'' ölmez.



Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz.

Güllerim yandı, yüreğim dayanmaz.



Edip Akbayram



Sonra geldin bir şeydin

Tanrı da tanrı misafiri bu dünyada

Diyenlerin arasına girdim; hafif ıslak bir ağız vardı avuçlarımda

Dört tarafı cüce zürafalarla çevrili bir ormandaydım

En iyisi ben seni seveyim dedim kestirmeden

O patikadan, o biraz engebeli yoldan, çıkayım seni seveyim dedim

Kim bilir, üçümüz beşimiz bir araya gelir indiririz mahlukatı

Sen de unutursun eski arkadaşlarını beni seversin

Benim mürekkebim leke yapar ellerine

Gece yarısı şarap içeceğine birileriyle

Beni okursun onlara sahilde saat ikide, dertliyken,

Delirmiş kadınlar gibi bağıra bağıra gemiler geçer ansızın

Sersem sepet kabarır deniz, su sıçratır, aşk sıçratır

Diye.





Sonra geldin bir şeydin



Ağlıyordun, kucağında yandıkları iyi oldu bu şairlerin diye diye

Şiir yazdığını sanan bir celladın kitabı

Celladın sırtını sıvazlayan bir tıfıl zakkum

Zakkumun dibinde ise tırtıllar, böcekler ona alkış tutan ..

Ama ben geldim aşkım, sen daha zehir zemberek bir tohumsun

Açacaksın, zıplayacaksın aha gökyüzü şuracıkta

Tutup indireceksin göğü

'oteller kenti'ni otellerin yağmalandığı bir memlekete dönüştürenlerle

hayatını bir otelde kalınanın mahcubiyetine sığdıranlar arasında

kalacaksın incecik bir gevşeyişle.



Ben ölümüme iki dakika kala Allah'a inanmayacağım

Böyle bir lüksüm yok, böyle bir kimlikle gelmedim yeryüzüne;

Seninle aynı gezegeni paylaşmak evrenin en güzel şeyi, amma,

Onlarla paylaştığım oksijenden nefret ediyorum

Ateşi, ah o otel ateşini körükleyen pis kokulu her nefeslerinde.



Sonra ben geldim sen hep bir şeydin, bunları dedim tek tek,



Kelime kelime,

Ağlıyordun, gözyaşların yere düşmeden önce

Ben düştüm yere,

Oraya.

Hayatın kefenini diken sahte şairlerin

Parmaklarımla kazdığım



Mezarına Şerefine.

ölüler dirilirdi

çıkamazdım ki otelden

ben otelden hiç cıkamazdım ki

her şeyi bilen bir adam gibi gelip geçerdi

kış

ve hayaletler halinde yaz sürüleri

gündüz ve gece

gece desem gece, gündüz desem gündüz

ve desem ki sonuncu günü

dünyanın insan eliyle yaratılmasının

sonuncu günü

Cansever

Ateş vardı. Can vardı. Canlar vardı.

Yangın ve Ölüm vardı.

Onlar ateşte semaha durdular.

Benim Kabem insandır diyerek

Dost senin derdinden

Ben yana yana

Ali Ali Ali

Ben yana yana diyerek

Canlar katledildiler

2'Temmuz'da

Madımak'ta, Sivas'ta

Öldüler!

Canlar "ölümü güzel kıldılar."

Ali Yıldırım

Renklerde yaşamak seninle

Diyelim ki mavide

Diyelim ki mavide

Gökyüzünün denizle buluştuğu çizgide

Türkülerde yaşamak onunla

Diyelim ki semahta

Diyelim ki semahta

Sazın sözle dönmeğe başladığı anda

Ölümlerde yaşamak sizinle

Diyelim ki sivas’ta

Diyelim ki sivas’ta

Işığın ateşle göz göze geldiği anda

Metin - Kemal Kahraman

Allah Allah dost diyerek

Koştuk Sivas ellerine

Halk türküsü söyleyerek

Coştuk Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler

İçerde kara yaslılar

Tüm Sivas'ın suçu yoktur

Ama yaktı Sivaslılar

Madımak'ta şimsek çaktı

Alevler göklere çıktı

Kime kızdı, kimi yaktı

Şaştık Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler

Eli sopalı fesliler

Müslüman kanı helal mi

Ama yaktı Sivaslılar

Alev kapladı yanımız

Hak'ka ulaştı canımız

Ateşle yandı tenimiz

Taştık Sivas ellerinde

Dışarda tekbir sesliler

Eli kanlı iffetsizler

İnsan kıyar mı insana

Yazık yaktı Sivaslılar

Devlet baba, devlet baba

Ne kötülük ettik sana

Döne döne yana yana

Piştik Sivas ellerinde

Mahzuni tekbir sesliler

İçerde yanıyor canlar

Şeriatın içtiği kanlar

Bileniyor tüm insanlar

Tüm Sivas'ın suçu yoktur

Ama yaktı Sivaslılar

Sivastan göklere uçtuk

Gönlümüz Hak'kı diler

Alevlerle kucaklaştı

Muhlis'ler Nesimi'ler

Yıldız daği toz dumanlı

Yollarımızı tutmayın

Biz bu yolun son yolcusu

Siz bizi unutmayın

Bu yol çok yolcular gördü

Gültekin'ler Gülsüm'ler

Biz hak'kı severek öldük

Sevmeyenler ne bilsinler

Verdiğiniz bu duman

Sanma ki bizi boğar

Bir Pir Sultan kurban olur

Yüzbin Mahsuni doğar

Yüzbin Mahsuni doğar

Aşık Mahsuni Şerif

Kör kuyuların dibinde Yusuf’dum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, Sephalarda Pir Sultan. Ve Madımak ‘ta otuzyedi CAN. / Yusuf Hayaloğlu

Ben diyorum ki ona: – Kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.. / Nazım Hikmet

Şairler yakılıyorsa ülkende ,daha çok şiir oku çocuk Şairler yakılıyorsa ülkende, sende Sen de şiir yaz çocuk… / Hüseyin Yurttaş

Yaşanan her katliam, çağdaşlığa, demokrasiye,laikliğe, barış içinde yaşama ve çok kültürlü dokuya yapılan saldırıdır. Madımak’ta yaşanan da ülkemizin ortak acısıdır. Madımak Katliamının Yıldönümünü anıyorum.

O gün orada yaşananlar iman, izan ve vicdan sahibi kimsenin kabul edemeyeceği olaylardır. Bu olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Madımak Katliamının Yıldönümünü üzüntüyle anıyorum.

Aleviler eğer Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Malatya, Sivas ve Gazi katliamlarına karşı hala barış, özgürlük, eşitlikten bahsediyorsa bu toplumumuzun Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığı ve inancından kaynaklanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Madımak Katliamının Yıldönümünü üzüntüyle anıyorum.

Sivaslıyım dediğimde İlk sordukları Alevi misin?Sünni mi? Hem Alevi hem Sünniyim ben Yafta vurdular bize Yaktılar Madımağı Sordular yine fütursuzca “Yananlardan mısın Yakanlardan mı?” Ben söndürenlerdenim gardaş Bizim töremizde misafir yakılmaz Saygıyla anıyorum

Ateş utandı ateş olduğuna, insan utanmadı insan olduğuna.. Sivas katliamında hayatını kaybeden aydınlarımız ve vatandaşlarımızı saygı ile anıyoruz