Madımak katliamı mesajları , sivas katliamı ile ilgili madımak ile ilgili sözler

Madımak Olayı ile ilgili Sözler sivas katliamı ile ilgili madımak ile ilgili söylenmiş sözleri sizler için derledik, dilediğiniz zaman Facebook, Twitter, Whatsapp ve diğer sosyal ağlar üzerinden tüm sevdikleriniz ile ücretsiz bir şekilde paylaşabilirsiniz…

MADIMAK OLAYI NEDİR?

Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsamında, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak bu kente geldi. 2 Temmuz 1993 günü Cuma namazının ardından etkinliklerin yapıldığı kültür merkezinin önünde bir yürüyüş başladı. "Sivas laiklere mezar olacak" sloganları atılıyordu. Saldırgan grubun bir kısmı yeni dikilen "Halk Ozanları" heykelini yıkıp, yerde sürüklerken; bir kısmı Valilik önünde dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin'i protesto etti.

Valinin katliam sonrası İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği rapora göre, saldırganların sayısı her saat artıyordu. Yine aynı rapora göre, akşam saat 18:00'de Madımak Oteli'nin önünde o ana kadar hiçbir aşamada dağıtılmamış 15 bin kişi vardı. Otel önündeki araçlar ve sürüklenen heykel ateşe verildi, otelin camları kırıldı. Madımak Oteli tutuşturulan perdeler ve alt katta bulunan eşyalarla birlikte yakıldı.

Otele sığınmış olan kişilerden, aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla, ağır yaralarla kurtulurken, öte yandan aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altıok ve Hasret Gültekin'in de bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

MADIMAK KATLİAMI MESAJLARI , SİVAS KATLİAMI İLE İLGİLİ MADIMAK İLE İLGİLİ SÖZLER

– Birimize bir şey olursa ne yaparız dediler

– Kalanlar, ölenler için şiirler yazar dedi

Madımak’ta insanları yakanlar şarapçılar değil, yobazlardı,

Meyhaneden değil camiden çıkmışlardı ve cumaydı..

Camiden çıkan elleri kanlı yobazlar taşlar ve sozlersitesi.com benzin bidonlarıyla ‘Allahu ekber’ nidalarıyla oteli taşlayıp içindeki insanlarla birlikte yaktılar..

Farklı düşünüyor, farklı inanıyor, farklı yaşıyor diye insan öldürülen ve çok daha kötüsü buna alkış tutulan bir dünyada insan henüz tam olarak insanlaşmamıştır.

Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz

Güllerim yandı yüreğim dayanmaz

Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz

Güllerim yandı yüreğim dayanmaz

Nesimi olacağız, Pir Sultan olacağız, Hallaç olacağız; kollarımız iki yana düşecek ama yaşayacağız. Ebu Müslim olacağız, Hasan Sabbah olacağız, Seyid Rıza olacağız; Zalime Kılıç Çalacağız Ama Yaşayacağız

Ekilir ekin geliriz

Ezilir un geliriz

Bir gider bin geliriz

Beni vurmak kurtuluş mu..

Ülkede yaşanmış / yaşanan çok az şey beni böyle derinden üzmüştür. Şimdi belki yangının içinde degiliz ama, hala etrafımız sarılı; baskılarla, korkularla

“Şimdi benim bir han avlusunda

hiç bitmeyecek umutsuz kavgam,

soluyorsa başı önde yorgunluktan;

bil ki senin hep böyle umarsız,

yarını göze alamayışından.”

25 yıl önce iyi insanları yaktılar bu ülkede.

Biri de bu dizeleri yazan Metin Altıok’tu.

Haklıydı…

Orada bulunmayana ne kaldı sorsam

Orada bulunmamak diyecekler belki

Ah islere bulansaydım, dumanlar solusaydım

Yakalarına sarılsaydım , hesap sorsaydım

Eksileni yerine koysaydım, elim yatkındır

Ben de onunla olsaydım o yangın akşamında