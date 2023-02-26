Madison Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madison Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madison Julio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madison Julio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madison Julio 10 Ekim 1997 tarihinde Pimampiro şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Madison Marcelo Julio Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madison Julio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Madison Julio'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Madison Julio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madison Julio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madison Julio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madison Julio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında LDU Quito B

26 Ocak 2015 yılında San Antonio FC

18 Şubat 2015 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2015 yılında San Antonio FC

19 Ocak 2016 yılında Independ. U20

6 Mart 2016 yılında San Antonio FC

8 Mart 2016 yılında Deportivo Quito

31 Aralık 2016 yılında San Antonio FC

29 Mart 2017 yılında El Nacional B

30 Temmuz 2017 yılında San Antonio FC

1 Ağustos 2017 yılında Clan Juvenil B

31 Aralık 2017 yılında San Antonio FC

27 Şubat 2018 yılında CD Clan Juvenil

7 Temmuz 2018 yılında San Antonio FC

10 Temmuz 2018 yılında Técnico U.

17 Temmuz 2019 yılında Santo Domingo

26 Temmuz 2020 yılında CD América

1 Mart 2021 yılında Chacaritas FC

1 Temmuz 2021 yılında M. Iturralde

9 Şubat 2022 yılında CD El Nacional

Madison Julio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madison Julio şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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