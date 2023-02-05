Madou Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madou Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madou Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madou Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madou Toure 3 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madou Toure Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Madou Toure, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Madou Toure'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Madou Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Madou Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madou Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madou Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Madou Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madou Toure şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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