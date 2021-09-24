Madrabazlık ne demek, TDK'ya göre Madrabazlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Madrabazlık ne demek? Madrabazlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi madrabazlık kelimesi. Peki madrabazlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre madrabazlık nedir, madrabazlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Madrabazlık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Madrabazlık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MADRABAZLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Madrabazlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre madrabazlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Madrabaz olma durumu

- Madrabaza yakışır davranış



MADRABAZLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Öyle ya, hırsızlık et, katillik et, madrabazlığın envasını yap, sonra Allah'a avuç açarak af dile... Böyle şey olmaz!

