Madrid'de havaalanında mahsur kalan öğrencilerden Dışişleri Bakanlığına teşekkür

MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELLİ - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan Türk öğrenciler, yardımlarından dolayı Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Turizm sektöründe staj yapmak üzere İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'ye gitmek üzere 23 Şubat'ta İstanbul'dan yola çıkan ve Madrid-Tenerife uçuşlarının iptal olmasından dolayı Madrid'deki havalimanında sabahlayan 5 Türk öğrenci, Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Tenerife'ye gitti.

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden İspanya'ya staja gelen 5 Türk öğrenciden biri olan Tuğçe Namal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığımızın sayesinde Tenerife'ye gidebildik. Yardım eli uzatarak bizi mutlu ettiler. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Kanarya Adaları'nı etkileyen toz fırtınasından hafta sonunda bu bölgedeki havaalanlarının kapalı tutulmasıyla Madrid-Tenerife uçuşlarının iptal edildiğini aktaran Namal, İspanyol havayolları İberia'nın "ilgisizliğinden dolayı geceyi çok kötü şartlarda havalimanında geçirdiklerini ve ertesi gün Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin müdahalesiyle" Tenerife'ye uçabildiklerini söyledi.

Namal, "İberia'da kimse bizi dinlemedi. Oradan oraya dolandırıp durdular. 17 yaşında olduğumuz için otel de veremeyeceklerini söylediler. Sıcak olduğu için bir restoranda beklemeye çalıştık ama oradan da kovulduk. Sabaha kadar havalimanında çok üşüdük. Ertesi gün de Madrid Büyükelçiliğimizden gelen yardım sayesinde uçak biletimizi alabildik." dedi.

Mağdur öğrencilerin bir aile üyesinin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine gönderdiği elektronik posta sonrasında konudan haberi olan Dışişleri Bakanlığı, Madrid Büyükelçiliği çalışanlarına verdiği talimat ile Türk öğrencilere yardım etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Görevimizi yaptık. Türkiye saatiyle 22.00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun." diye yazmıştı.

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Twitter paylaşımıyla, havalimanında mahsur kalan öğrencilere sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen Çavuşoğlu'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı konsolosluk yetkililerine teşekkür etmişti.

Kaynak: AA