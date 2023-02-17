Mads Aaquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Aaquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Aaquist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Aaquist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Aaquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Aaquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Aaquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Aaquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Aaquist 31 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Henrichsen Aaquist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Aaquist Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSG ApS yapmaktadır. Mads Aaquist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Aaquist'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

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Mads Aaquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Aaquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mads Aaquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Aaquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Kopenhag

8 Temmuz 2014 yılında AC Horsens

20 Ocak 2015 yılında FC Kopenhag

21 Ocak 2015 yılında FC Helsingör

22 Ağu 2017 yılında Nordsjaelland

23 Ağu 2018 yılında Randers

30 Haziran 2019 yılında Nordsjaelland

22 Ağu 2019 yılında Viborg FF

31 Ocak 2022 yılında Fremad Amager

Mads Aaquist kimdir

Mads Aaquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Aaquist şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Mads Aaquist nereli

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