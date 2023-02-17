Mads Agger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Agger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Agger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Agger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Agger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Agger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Agger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Agger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Agger 21 Aralık 1999 tarihinde Holstebro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Agger Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Agger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Agger'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mads Aggerboyu ve yaşı kaç

Mads Agger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Agger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Mads Agger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Agger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Holstebro BK

6 Ağu 2020 yılında Skive IK

1 Ağu 2022 yılında Naestved BK

Mads Agger kimdir

Mads Agger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Agger şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Holstebro BK (-2019)

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Mads Agger nereli

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