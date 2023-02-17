Mads Albaek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Albaek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Albaek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Albaek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Albaek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Albaek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Albaek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Albaek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Albaek 14 Ocak 1990 tarihinde Roskilde şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Winther Albæk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Albaek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Mads Albaek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mads Albaek'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Albaekboyu ve yaşı kaç

Mads Albaek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Albaek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mads Albaek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Albaek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2008 yılında Midtjylland

1 Temmuz 2013 yılında Stade Reims

11 Ağu 2015 yılında IFK Göteborg

16 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE

Mads Albaek kimdir

Mads Albaek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Albaek şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hvalsø IF, Gadstrup IF (1996–2001), Herfølge BK (2001–2004), FC Midtjylland (2004–2008)

Mads Albaek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Mads Albaek nereli

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