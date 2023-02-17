Mads Bidstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Bidstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Bidstrup kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Bidstrup ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Bidstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Bidstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Bidstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Bidstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Bidstrup 25 Şubat 2001 tarihinde Køge şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Bidstrup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PEP Consulting yapmaktadır. Mads Bidstrup, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nordsjaelland futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Bidstrup'nin FC Nordsjaelland ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Bidstrup Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mads_bidstrup/

Mads Bidstrupboyu ve yaşı kaç

Mads Bidstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Bidstrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mads Bidstrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Bidstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Kopenh. U19

25 Ocak 2018 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2018 yılında RB Leipzig U19

1 Ağu 2020 yılında Brentford B

1 Temmuz 2021 yılında Brentford

29 Ocak 2022 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2023 yılında Brentford

Mads Bidstrup kimdir

Mads Bidstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Bidstrup şuan FC Nordsjaelland takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Herfølge Boldklub, Brøndby IF

Mads Bidstrup Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Mads Bidstrup nereli

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