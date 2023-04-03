Mads Blenstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Blenstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Blenstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mads Blenstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mads Blenstrup 6 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mads Blenstrup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Blenstrup'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mads Blenstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mads Blenstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Mads Blenstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mads Blenstrup şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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