Mads Bomholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Bomholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Bomholt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mads Bomholt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mads Bomholt 30 Aralık 2005 tarihinde Hadsund şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mads Bomholt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Bomholt, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Bomholt'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mads Bomholt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mads Bomholt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Mads Bomholt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mads Bomholt şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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