Mads Carlson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Carlson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Carlson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Carlson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Carlson 9 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Møldrup Carlson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Carlson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Mads Carlson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mads Carlson'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Carlson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Carlson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mads Carlson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Carlson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2017 yılında Lyngby BK U19

17 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

19 Temmuz 2019 yılında Nyköbing FC

Mads Carlson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Carlson şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.