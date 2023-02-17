Mads Emil Langberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Langberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Emil Langberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Emil Langberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Emil Langberg 21 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Emil Langberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Mio Nielsen yapmaktadır. Mads Emil Langberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Emil Langberg'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mads Emil Langberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Emil Langberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mads Emil Langberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Emil Langberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lyngby BK U19

1 Ağu 2022 yılında Hilleröd F

Mads Emil Langberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Emil Langberg şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.