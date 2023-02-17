Mads Emil Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Emil Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Emil Madsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Emil Madsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Emil Madsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Emil Madsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Emil Madsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Emil Madsen 14 Ocak 1998 tarihinde Skanderborg şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Emil Møller Madsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Emil Madsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Mads Emil Madsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Emil Madsen'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mads Emil Madsenboyu ve yaşı kaç

Mads Emil Madsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Emil Madsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mads Emil Madsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Emil Madsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF

27 Temmuz 2020 yılında LASK

5 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2022 yılında Aarhus GF

Mads Emil Madsen kimdir

Mads Emil Madsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Emil Madsen şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gl. Rye IF, Silkeborg IF (2011-2017)

Mads Emil Madsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Mads Emil Madsen nereli

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