Mads Enggaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Enggaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Enggaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Enggaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Enggaard 20 Ocak 2004 tarihinde Silkeborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Enggård şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Enggaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Mads Enggaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Mads Enggaard'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mads Enggaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Enggaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Enggaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Enggaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Randers

Mads Enggaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Enggaard şuan Randers FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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