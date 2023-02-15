Mads Fenger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Fenger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Fenger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Fenger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Fenger 10 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mads Fenger Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Fenger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Mads Fenger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hammarby IF futbol takımında oynamaktadır. Hammarby IF takımına 15 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mads Fenger'nin Hammarby IF ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Fenger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mads Fenger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Fenger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Fenger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Randers

15 Temmuz 2017 yılında Hammarby

Mads Fenger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Fenger şuan Hammarby IF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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