Mads Freitag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Freitag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Freitag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Freitag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Freitag 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Johan Freitag şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Freitag Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHM Football yapmaktadır. Mads Freitag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Freitag'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mads Freitag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Freitag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Freitag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Freitag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge U19

1 Ağu 2020 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK U19

1 Ocak 2022 yılında Naestved BK

Mads Freitag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Freitag şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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