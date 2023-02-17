Mads Freundlich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Freundlich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Freundlich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Freundlich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Freundlich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Freundlich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Freundlich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Freundlich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Freundlich 25 Mart 2003 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Lautrup Freundlich şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Freundlich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Freundlich, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mads Freundlich'nin Hobro IK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mads Freundlichboyu ve yaşı kaç

Mads Freundlich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Freundlich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mads Freundlich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Freundlich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hobro IK Altyap

1 Ağu 2020 yılında Hobro IK U19

1 Eylül 2020 yılında Hobro IK

Mads Freundlich kimdir

Mads Freundlich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Freundlich şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aars IK (-2015), Aalborg BK, Lyseng IF

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Mads Freundlich nereli

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