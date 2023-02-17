Mads Frokjaer Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Frokjaer Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Frokjaer Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Frokjaer Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Frokjaer Jensen 29 Temmuz 1999 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Frøkjær-Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Frokjaer Jensen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Mads Frokjaer Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mads Frokjaer Jensen'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mads Frokjaer Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Frokjaer Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Frokjaer Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Frokjaer Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK

Mads Frokjaer Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Frokjaer Jensen şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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