Mads Greve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Greve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mads Greve kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Greve ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mads Greve kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Greve Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Greve adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Greve Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Greve 12 Eylül 1989 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Greve Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Greve, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 28 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mads Greve'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mads Greveboyu ve yaşı kaç

Mads Greve Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Greve isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mads Greve Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Greve futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Odense BK U19

1 Ocak 2008 yılında Odense BK II

1 Ocak 2010 yılında Odense BK

1 Ağu 2010 yılında FC Fredericia

11 Temmuz 2013 yılında Vendsyssel FF

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK

28 Ağu 2021 yılında Vendsyssel FF

Mads Greve kimdir

Mads Greve Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Greve şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Odense Boldklub

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Mads Greve nereli

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