Mads Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Hansen 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Hjalmar Hansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Hansen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Mads Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mads Hansen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mads Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SönderjyskE U19

1 Temmuz 2020 yılında SönderjyskE

1 Şubat 2022 yılında Kolding IF

30 Haziran 2022 yılında SönderjyskE

Mads Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Hansen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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