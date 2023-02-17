Mads Hermansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Hermansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Hermansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Hermansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Hermansen 11 Temmuz 2000 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Hermansen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Mads Hermansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mads Hermansen'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mads Hermansen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madshermansen/

Mads Hermansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Hermansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mads Hermansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Hermansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2017 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2019 yılında Bröndby IF

Mads Hermansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Hermansen şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Mads Hermansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Danimarka U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U19 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.