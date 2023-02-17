Mads Kikkenborg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Kikkenborg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Kikkenborg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Kikkenborg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Kikkenborg 7 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Juhl Kikkenborg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Kikkenborg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Mads Kikkenborg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mads Kikkenborg'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mads Kikkenborg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Kikkenborg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Kikkenborg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Kikkenborg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esbjerg fB U19

1 Ocak 2019 yılında Esbjerg fB

1 Ocak 2020 yılında FC Sydvest

31 Temmuz 2020 yılında Esbjerg fB

9 Ağu 2021 yılında Lyngby BK

Mads Kikkenborg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Kikkenborg şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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