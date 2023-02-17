Mads Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Lauritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Lauritsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Lauritsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Lauritsen 14 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Lauritsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Mads Lauritsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mads Lauritsen'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mads Lauritsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Lauritsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Lauritsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Lauritsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Viborg U19

4 Temmuz 2012 yılında Viborg FF

15 Temmuz 2013 yılında Thisted FC

30 Ağu 2017 yılında Vejle BK

25 Ağu 2020 yılında Viborg FF

30 Haziran 2021 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF

Mads Lauritsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Lauritsen şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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