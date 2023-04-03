Mads Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mads Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mads Nielsen 22 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Mads Birkemose Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mads Nielsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mads Nielsen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mads Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mads Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE U19
Mads Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mads Nielsen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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