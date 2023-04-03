Mads Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mads Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mads Nielsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.