Madson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madson 26 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Madson de Souza Silva şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents Sports yapmaktadır. Madson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Madson'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Madson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madsonm11/

Madson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Madson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Madson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2018 yılında Coimbra-MG

14 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

21 Haziran 2019 yılında Coimbra-MG

26 Haziran 2019 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2020 yılında Corinthians B

21 Şubat 2020 yılında Fortaleza

3 Eylül 2020 yılında Corinthians B

8 Eylül 2020 yılında Oeste FC-SP

31 Ocak 2021 yılında Corinthians B

16 Mart 2021 yılında Santa Cruz

30 Ağu 2021 yılında Corinthians B

31 Ağu 2021 yılında CF Estrela

30 Haziran 2022 yılında Corinthians B

1 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Madson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madson şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.