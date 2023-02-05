Madson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Madson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Madson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Madson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Madson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madson 13 Ocak 1992 tarihinde Itaparica şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Madson Ferreira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Madson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Madson'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Madson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/madson_oficial02/

Madsonboyu ve yaşı kaç

Madson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Madson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Madson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında EC Bahia

12 Mayıs 2014 yılında ABC FC

30 Kasım 2014 yılında EC Bahia

14 Ocak 2015 yılında Vasco da Gama

12 Ocak 2018 yılında Grêmio

2 Şubat 2019 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında Grêmio

1 Ocak 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Athletico-PR

Madson kimdir

Madson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madson şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Madson nereli

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