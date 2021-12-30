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Madun ne demek, TDK'ya göre Madun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Madun kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Madun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Madun nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Madun kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Madun ne demek, TDK'ya göre Madun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Madun ne demek? Madun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi madun kelimesi. Peki madun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre madun nedir, madun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MADUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Madun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Madun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre madun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alt
- Ast

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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