Maduro: “ABD’nin tutumu açık ve kaba”

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, ABD hükümetinin tutumunu "açık ve kaba" olarak nitelendirdi. Donald Trump'ın darbeyi desteklediğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicols Maduro, ülkesindeki yönetim krizinin yansımaları devam ederken konu hakkında Meksika gazetesi La Jornada'ya açıklamalarda bulundu. La Jornada ile yaptığı röportajda Maduro, ABD yönetiminin önderlik ettiği hükümeti devirme niyetini gizlemediğine dikkat çekti. Maduro, "Aylar önce, New York Times ve Washington Post, Beyaz Saray'ın Mart ve Nisan aylarında askeri bir girişimde bulunacağını dair kanıtlar ortaya koydu. Kimin komplo kurduğunu, paralarını kimin verdiğini, nasıl ödediğinin ayrıntıları ile haber yaptılar. Bu ifadeler sahip oldukları emperyalist saplantının yeterli bir kanıtıdır" sözlerini kullandı.

Trump'ın savaş isteme nedeni petrol

ABD'nin Venezuela'daki durum ile ilgilenmesinin asıl sebebinin kendi çıkarları olduğunu belirten Venezuela Devlet Başkanı, "Venezuela, ABD için bir tehdit değil. Donald Trump, Venezuela'ya saplantılı Venezuela'nın ABD'nin hedefi olacak şekilde kitle imha silahları bulunmuyor. Savaşan casus petrol, ama 20 yıldır Bolivarcı Devrimi hiçbir şekilde yenemediler" dedi.

Maduro'ya göre çatışma nedeni bağımsızlık

Mevcut ihtilafın Venezuela'nın egemenliği ile ABD imparatorluğunu yeniden düzenleme girişimi arasında olduğuna dikkat çekti. Maduro, "Çatışmanın nedeni, Latin Amerika'nın egemenlik girişimi ile halkımıza karşı yeni bir kölelikten bağımsızlığa kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Guaido'dan da Papa'ya mesaj gitti

Öte yandan Maduro'nun Papa'ya mektup yazarak arabuluculuk teklif etmesinden sonra Guaido'dan cevap geldi. Guaido, "Papa ve bize yardım edebilecek tüm diplomasilere, herkesle görüşmeye hazırız. Maduro iktidarının sona ermesi için geçiş hükümeti ile işbirliği yapmalarını ve serbest seçimlere gidilebilmesi çağrıda bulunuyorum" dedi. Daha önce kullandığı, Venezuela, ABD'nin yeni Vietnam'ı olur sözlerini tekrarladı.

Cabello'dan ABD'ye gerilla savaşı tehdidi

Venezuela Ulusal Anayasa Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello ise, ABD'nin Nicols Maduro'yu iktidardan indirmek için planlandığı askeri darbeyi istila olarak değerlendirdi. Cabello, "Onlar gelirse (ABD askerleri) gerilla savaşı yaşanır" ifadelerini kullandı.

Maduro'ya İngiltere halkından destek

Venezuela'daki kriz devam ederken İngiliz halkı Maduro için destek gösterisi düzenledi. Başkent Londra'da toplanan vatandaşlar ABD'ye karşı Maduro'yu desteklediklerini belirtti.

Kaynak: İHA