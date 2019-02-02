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Maduro seçim için tarih verdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Maduro seçim için tarih verdi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde  gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik  Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden  parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin  diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz." dedi.

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Nicolas Maduro,  Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir  yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.


Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü  düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol  açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido,  muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD  olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya,  Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından  tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet  Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler  üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin  süreceğini duyurmuştu.

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Detaylar gelecek...

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