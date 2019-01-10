Maduro, Ulusal Meclisi feshedip yeni seçim yapılacağını açıkladı

Nicols Maduro, muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Kurucu Meclis'i feshedeceğini açıkladı. Yeni bir yasama seçimi yapılacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası medyanın da katıldığı basın toplantısında, "Ulusal Kurucu Meclis, hükümete karşı sürdürdürdüğü darbeyle yüzleşecek. Meclis yeniden yasal olan vekillerin seçilmesi kararını verdik" dedi. "İnşallah Venezuela'da iyi niyetli ve politik diyalog hakim olur" ifadelerini kullandı.

Ulusal Meclis başkanı halka çağrıda bulundu

Nicolas Maduro'nun çıkışı üzerine Venezuela Ulusal Meclisi, ordunun Maduro'ya desteğini açıklamasına rağmen halktan destek istedi. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaid, geçiş hükümeti ve Anayasa çerçevesinde yeni seçimler yapılması için şartların oluşturulması adına, tüm halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

45 milletvekilinden yok sayma" önergesi

Bu arada 45 milletvekili, Nicols Maduro hükümetini "yok hükmünde saymak" için Ulusal Meclis'e bir soru önergesi sundu. Soru önergesi metni bu yılın ilk oturumunda tartışılacak. Ayrıca metinde Maduro'dan bir kez daha yetkilerini meclise devretmesi ve ülkede yeni ve şeffaf seçimlerin yapılması isteniyor.

Maduro'dan Lima Grubu'na nota geldi

Maduro ayrıca hükümetini tanımayacaklarını açıklayan Lima Grubu'nda yer alan 13 ülkenin başkanıyla hem alay etti, hem de çok sert bir ultimatom verdi. Kendisi aleyhine kararlar alan Lima Grubu'na "kartel" yakıştırması yaptı. Kararlarını "en acı ve en kaba diplomatik yöntem" diye yorumladı. "Bugün Lima kartelinin tüm hükümetlerine protesto notu verildi, Venezuela'daki konumlarını düzeltmek için 48 saatleri var" ifadelerini kullandı.

Venezuela OPEC'in yönetimini devraldı

Öte yandan Venezuela, 30 yıldaki en kötü petrol üretiminin ortasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) başkanlığını devraldı. Maduro hükümeti, ülkenin ham petrol pompalamasını da etkileyen krize rağmen, kuruluşun en üst pozisyonuna geldi. 2018'de OPEC'in başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Faraj al Mazuei yapıyordu.

Kaynak: İHA