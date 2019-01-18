Maduro’dan Trump’a davet: “Keşke yüzyüze konuşabilsek”

Venezuela Devlet Başkan Nicols Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yüzyüze görüşmek istediğini söyledi. Maduro ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ülkesine davet etti.

Venezuela Devlet Başkan Nicols Maduro ülkesinde yayın yapan Univision kanalına verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump'a dostluk mesajları gönderdi. Hükümetin başı olarak, Trump'ı masaya davet etti. Kendisini ise Trump ile konuşulabilecek ve pazarlık edilebilecek kişi olarak tanımladı.

"Açık sözlü, doğrudan, yüz yüze bir diyalog fırsatı bulmayı umarım"

Tarafların birbirini anlaması için diyalog kurulması gerektiğini belirten Maduro, "Çok farklı insanlar olduğumuzu biliyorum. Başkan Trump ve ben farklı ülkelerde, ama aynı yarımküredeyiz. Bir süre sonra konuşmak, birbirimizi anlamak zorunda kalacağız. Açık sözlü, doğrudan, yüz yüze bir diyalog fırsatı bulmayı umarım" dedi.

Pompeo'ya davet

Trump'a Venezuela hakkında yanlış bilgiler iletildiğini vurgulayan Maduro, "Böylece elinize gelen raporlarda size söylenenlerin gerçek olmadığını, gerçekte neler yaşandığını anlatabilirim. Trump benim konuşabileceği, pazarlık edebileceği bir insan olduğumu görebilecek. Bu Başkan Trump'a göndereceğim mesaj" ifadelerini kullandı. Maduro ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yönelik "Bütün meseleler tartışılabilir" ifadelerini kullanarak Pompeo'yu Venezuela'ya davet etti.

Kaynak: İHA