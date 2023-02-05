Madyen El Jaouhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Madyen El Jaouhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Madyen El Jaouhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Madyen El Jaouhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Madyen El Jaouhari 16 Mart 1999 tarihinde Ferney-Voltaire şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Madyen El Jaouhari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Madyen El Jaouhari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Madyen El Jaouhari'nin FC Annecy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Madyen El Jaouhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Madyen El Jaouhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Madyen El Jaouhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Madyen El Jaouhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2019 yılında FC Annecy B

1 Ocak 2021 yılında FC Annecy

Madyen El Jaouhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Madyen El Jaouhari şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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