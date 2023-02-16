Mael Corboz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mael Corboz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mael Corboz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mael Corboz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mael Corboz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mael Corboz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mael Corboz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mael Corboz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mael Corboz 6 Eylül 1994 tarihinde Mobile, Alabama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mael Corboz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Mael Corboz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mael Corboz'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mael Corboz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/maelcorboz94

Mael Corbozboyu ve yaşı kaç

Mael Corboz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mael Corboz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mael Corboz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mael Corboz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Scarlet Knights

1 Mayıs 2014 yılında NYRB U-23

4 Ağu 2014 yılında Maryland

23 Aralık 2015 yılında New York RB

18 Mart 2016 yılında Wilmington

31 Ağu 2016 yılında MSV Duisburg

31 Ocak 2018 yılında Wattenscheid

1 Temmuz 2019 yılında Go Ahead Eagles

8 Ocak 2021 yılında SC Verl

Mael Corboz kimdir

Mael Corboz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mael Corboz şuan SC Verl takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Mael Corboz nereli

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