Mael Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mael Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mael Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mael Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mael Davies 10 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Mael Daniel Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mael Davies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mael Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Penybont FC futbol takımında oynamaktadır. Penybont FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mael Davies'nin Penybont FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mael Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mael Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mael Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mael Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2018 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2019 yılında Cardiff Met

1 Temmuz 2020 yılında Penybont

Mael Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mael Davies şuan Penybont FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mael Davies Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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